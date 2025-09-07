szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

15°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság

3 órája

Lakásról lakásra járt: kiskorúval ment lopni az idősektől egy oroszlányi nő

Címkék#Tatabányai Járásbíróság#áldozat#gyanú#arany

Egy oroszlányi nő sorozatosan csapta be idős áldozatait. A hatóságok szerint a bűncselekmény-sorozattal saját és gyermekei megélhetését próbálta fedezni.

Kemma.hu

Több idős ember ellen elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt rendelte el a Tatabányai Járásbíróság egy oroszlányi nő letartóztatását. A nyomozás szerint a gyanúsított különféle ürügyekkel jutott be az áldozatok lakásába, majd készpénzt és ékszereket vitt el.

A bíróság egy hónapra elrendelte az oroszlányi nő letartóztatását a sorozatos bűncselekmények miatt
A bíróság egy hónapra elrendelte az oroszlányi nő letartóztatását a sorozatos bűncselekmények miatt
Forrás: Facebook

Sorozatban követhette el a bűncselekményeket

A hatóságok úgy tudják, a nő 2024 és 2025 között legalább hét alkalommal férkőzött idős emberek bizalmába, jellemzően valamilyen ártalmatlannak tűnő indokkal. A lakásokba bejutva a sértettek figyelmetlenségét kihasználva készpénzt és arany ékszereket tulajdonított el. A kár esetenként elérte a 475 ezer forintot is. A nő gyakran egyik kiskorú gyermekét is magával vitte. A lopások során okozott károk nem térültek meg.

A megélhetését bűncselekményekből fedezhette

A bíróság álláspontja szerint megalapozott a gyanú, hogy a nő – aki nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel – bűncselekményekből próbálta fedezni saját és hét kiskorú gyermeke megélhetését. Korábban már büntetett előéletű volt, és a hatóságok szerint rövid idő alatt, sorozatosan követhette el a bűncselekményeket. Letartóztatását 2025. október 5-ig rendelték el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu