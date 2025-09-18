2 órája
Szeptember 18-tól százezres büntetéssel számolhatnak a sofőrök, mától ezt is büntetik
Vége a trükközésnek az utakon. Szeptember 18-án életbe lépett az a változás, amely szerint mostantól máshogy büntetnek az egyik legfontosabb közlekedéi szabály kapcsán. Ez pedig nem más, mint a biztonsági öv használata. Egy átlag, ötszemélyes autóval is több százezer forintos bírságot kockáztat mostantól minden autós. Fontos azonban tudni, hogy mindemellett az utasokat is megbüntethetik.
Már korábban is figyelmeztettük olvasóinkat, hogy kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. Mint ismert, július 5. óta a biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy míg korábban az utas lényegében maga döntött arról, hogy beköti-e magát, és őt is büntették, ha nem tett így, ez nyáron megváltozott. Azóta a sofőrt, még pontosabban az autó üzemtartóját is terheli a felelősség ez ügyben. Szeptember 18-tól pedig büntetnek is érte. Aminek összege több százezer forint is lehet.
Hogyan büntetik, ha nincs bekötve a biztonsági öv?
Az előírások nemcsak azt szabályozzák, hogy a biztonsági öv büntetési logikája megváltozik. A következőkben részletezzük, hogy mely esetekben terheli a felelősség sofőrt (vagy üzembentartót) egy-egy szabályszegés esetén, de kitérünk arra is, hogy a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása mekkora pénzbírságot is jelent.
Milyen szabálysértések tartoznak az objektív felelősség hatálya alá?
Az 1998-as, közúti közlekedésről szóló törvény szerint az „új belépő”, a biztonsági öv használata mellett a gépjármű üzembentartója felel a szabályok betartásért az alábbi esetekben :
- sebességhatárok
- vasúti átjárón való áthaladás
- közlekedési lámpák jelzései
- a megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meghaladó járművek közúti közlekedése
- a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevétele
- behajtási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna), kötelező haladási irányra vonatkozó előírások
- a természet védelmeére vonatkozó előírások
- útdíjfizetés
- a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó előírások.
Van kiskapu?
Három esetben mentesül az üzembentartó a bírság megfizetésétől. Az első egyértelmű: ha jogellenesen került máshoz a járműve (vagyis ellopták) és ezt igazolni is tudja, hogy a bírságot kiszabó határozat kézbesítése előtt ezt jelezte a hatóságnak. Valamint akkor, ha a szabályszegést megelőzően a járművet más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, meghatározott formában írt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, és ezt is szabályszerűen kitöltött menetlevéllel vagy fuvarlevéllel igazolják. Ebben az esetben a közigazgatási bírságot a használatba vevő ember kapja.
A biztonsági öv kapcsán, ahogy Berzai Zsolt alezredes, a ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője ezt a 17-én tartott sajtótájékoztatón összegezte, a szeptember 18-án hatályba lépett módosítása alapján „tettenérés és az M2 és M3 kategóriájú járművek kivételével a gépjármű üzemeltetője felelős azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezéseket az érintettek megtartsák”.
Mit kell tartalmaznia ezen iratoknak?
Akár a fent említett magánokiratról, akár a fuvar- és menetleveleről van szó, az irományoknak tartalmazia kell a
- rendszámot,
- a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
- és az időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette
Mekkora bírságot jelent a biztonsági öv bekapcsolásának hiánya?
Azt tehát már tisztáztuk, hogy az objektív felelősség biztonsági öv esetében azt jelenti, hogy elsősorban a sofőrt, másodsorban, egyes helyzetekben a sofőrt büntetik meg, ha nincs bekapcsolva az utas. De mekkora a büntetés?
- Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
- Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
- Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő
Hogyan szűrik ki a biztonsági öves szabálytalanságot?
Sajnos nem egyedi, hogy sokan a hátuk mögött vezetik el a biztonsági övet vagy pótcsatot használnak (például azért, hogy a kocsi ne jelezzen vagy tiltsa akár az indítást is). Nyilávn ez egyértelműen kiderül, ha a rendőr állítja meg az autót, de nem csak így derülhet ki a trükközés. A VÉDA kapuk felvételei alapján is szabhatnak ki büntetést.
Miben jelent ez újdonságot?
Berzai Zsolt a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a helyszíni ellenőrzéseket és az azt követő eljárást a változások semmilyen formában nem érintik. Amennyiben a rendőr megállapítja, hogy a gépkocsiban utazók közül valaki nem használja a biztonsági övet, akkor – csakúgy, mint eddig – mindenkivel szemben külön-külön eljár és kiszabja a jogsértésért járó bírságot, illetve a jármű vezetőjének ezen felül közlekedési előéleti pontot is megállapít, amennyiben a jármű vezetője nem használta az övet.
Ha a jogsértést nem a rendőr helyszíni intézkedése tárja fel, hanem a VÉDA rendszerben működő kamerák rögzítik azt, akkor pedig az objektív felelősség alapján járnak el. Amennyiben az üzembentartó él a kimentés lehetőségével, úgy a bírságot már a járművet használatba vevő személynek fogjuk kiszabni.
A biztonsági öv életet ment
Minden büntetésnél fontosabb azonban, hogy a biztonsági öv életet menthet. Mindannyian emlékszünk a szörnyű nyári tragédiára, amelyben többen, egy négyéves kislány is életét vesztette az M1-es autópályán. A járműben senki nem volt bekötve, a rendőrök, mentőket is megtörte, amit a baleset helyszínén láttak.
2024 októberében egy fiatal sofőr szenvedett súlyos sérüléseket, amikor autójával Mocsa közelében felborult. Ő sem volt bekötve. 2023 novemberében pedig Környe közelében egy sofőr életébe került, hogy nem bekötve.