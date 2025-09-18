Szeptember 18-tól százezres büntetéssel számolhatnak a sofőrök, mától ezt is büntetik

Már korábban is figyelmeztettük olvasóinkat, hogy kiszélesítik az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértéseket. Mint ismert, július 5. óta a biztonsági öv bekapcsolása is ebbe a körbe tartozik. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy míg korábban az utas lényegében maga döntött arról, hogy beköti-e magát, és őt is büntették, ha nem tett így, ez nyáron megváltozott. Azóta a sofőrt, még pontosabban az autó üzemtartóját is terheli a felelősség ez ügyben. Szeptember 18-tól pedig büntetnek is érte. Aminek összege több százezer forint is lehet.

A biztonsági övekkel kapcsolatos büntetések logikája megváltozik

Fotó: antoniodiaz / Forrás: Shutterstock

Hogyan büntetik, ha nincs bekötve a biztonsági öv?

Az előírások nemcsak azt szabályozzák, hogy a biztonsági öv büntetési logikája megváltozik. A következőkben részletezzük, hogy mely esetekben terheli a felelősség sofőrt (vagy üzembentartót) egy-egy szabályszegés esetén, de kitérünk arra is, hogy a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása mekkora pénzbírságot is jelent.

Milyen szabálysértések tartoznak az objektív felelősség hatálya alá?

Az 1998-as, közúti közlekedésről szóló törvény szerint az „új belépő”, a biztonsági öv használata mellett a gépjármű üzembentartója felel a szabályok betartásért az alábbi esetekben :

sebességhatárok

vasúti átjárón való áthaladás

közlekedési lámpák jelzései

a megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meghaladó járművek közúti közlekedése

a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevétele

behajtási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna), kötelező haladási irányra vonatkozó előírások

a természet védelmeére vonatkozó előírások

útdíjfizetés

a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó előírások.

Van kiskapu?

Három esetben mentesül az üzembentartó a bírság megfizetésétől. Az első egyértelmű: ha jogellenesen került máshoz a járműve (vagyis ellopták) és ezt igazolni is tudja, hogy a bírságot kiszabó határozat kézbesítése előtt ezt jelezte a hatóságnak. Valamint akkor, ha a szabályszegést megelőzően a járművet más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, meghatározott formában írt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, és ezt is szabályszerűen kitöltött menetlevéllel vagy fuvarlevéllel igazolják. Ebben az esetben a közigazgatási bírságot a használatba vevő ember kapja.