3 órája
Balesettel indult a reggel az M1-esen: több jármű is megsérült
Mondjuk, hol és mi történt.
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. A 83-as kilométernél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. Az ott közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, mert az intézkedést végző rendőrök a járművek között járkálnak – számolt be róla az utinform.hu.
