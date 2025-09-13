Balesettel indult a reggel az M1-esen: több jármű is megsérült

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon egy kamion elsodort néhány terelést jelző táblát, melyre több autó ráhajtott és megsérült szombat reggel. A 83-as kilométernél az érintett járművek a leállósávot foglalják el. Az ott közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, mert az intézkedést végző rendőrök a járművek között járkálnak – számolt be róla az utinform.hu.