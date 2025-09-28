szeptember 28., vasárnap

Autósok

1 órája

Baleset történt az M1-esen Bábolnánál, több kilométeres a torlódás

Címkék#autósok#M1-es autópálya#karambol#baleset

Kemma.hu

Az M1-es autópályán, Bábolna térségében a 95-ös kilométernél, a terelésen belül, összeütközött egy teherautó és egy személyautó vasárnap délután. A Budapest felé tartók csak a belső sávot használhatják. Több, legalább 3 kilométeres a torlódás – írta meg az utinform.hu.

 

