Autósok
45 perce
Baleset történt az M1-esen Bábolnánál, több kilométeres a torlódás
Az M1-es autópályán, Bábolna térségében a 95-ös kilométernél, a terelésen belül, összeütközött egy teherautó és egy személyautó vasárnap délután. A Budapest felé tartók csak a belső sávot használhatják. Több, legalább 3 kilométeres a torlódás – írta meg az utinform.hu.
