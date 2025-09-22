46 perce
Teljes útzár: teherautó és két autó ütközött össze Esztergomnál + Fotó
Súlyos közlekedési probléma bénítja a 117-es főutat Esztergom térségében. A baleset miatt teljes útzár van érvényben, a forgalmat elterelik.
Súlyos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt a 117-es főúton, amely érinti az Esztergom és Nyergesújfalu közötti forgalmat. A térségben közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk.
Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínre
A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy teherautó és két személyautó ütközött össze a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi híd közelében. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták a mentőknek. A sérülthöz mentőhelikopter is érkezett.
Teljes útzár a térségben
A baleset miatt a 117-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen dolgoznak, a forgalmat elterelik. Az arra közlekedőknek érdemes másik útvonalat választani és fokozott figyelemmel haladni a környéken.