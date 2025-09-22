Teljes útzár: teherautó és két autó ütközött össze Esztergomnál + Fotó

Súlyos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt a 117-es főúton, amely érinti az Esztergom és Nyergesújfalu közötti forgalmat. A térségben közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk.

Baleset miatt teljes útzár van érvényben a 117-es főúton Esztergom közelében

Forrás: Beküldött

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínre

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy teherautó és két személyautó ütközött össze a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi híd közelében. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták a mentőknek. A sérülthöz mentőhelikopter is érkezett.