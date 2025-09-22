szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

44 perce

Teljes útzár: teherautó és két autó ütközött össze Esztergomnál + Fotó

Címkék#személyautó#főút#Esztergom#katasztrófavédelem#teherautó

Súlyos közlekedési probléma bénítja a 117-es főutat Esztergom térségében. A baleset miatt teljes útzár van érvényben, a forgalmat elterelik.

Kemma.hu

Súlyos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt a 117-es főúton, amely érinti az Esztergom és Nyergesújfalu közötti forgalmat. A térségben közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk.

baleset
Baleset miatt teljes útzár van érvényben a 117-es főúton Esztergom közelében
Forrás: Beküldött

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínre

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy teherautó és két személyautó ütközött össze a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi híd közelében. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták a mentőknek. A sérülthöz mentőhelikopter is érkezett.

Teljes útzár a térségben

A baleset miatt a 117-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen dolgoznak, a forgalmat elterelik. Az arra közlekedőknek érdemes másik útvonalat választani és fokozott figyelemmel haladni a környéken.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu