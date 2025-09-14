Karambol
7 perce
Árokba hajtottak Nagysápnál, a balesethez mentők és tűzoltók is érkeztek
Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre. Árokba hajtott egy autó a 103-ason, a baleset Nagysápnál történt.
Árokba hajtott, majd visszakerült az úttestre egy gépkocsi a 103-as főút 31-es kilométerszelvényénél. A baleset Nagysáp térségében történt. A járműben csak a vezetője utazott – írta a vármegyei katasztrófavédelem.
Baleset Nagysápnál a 103-as úton
A bajnai hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, a tűzoltók a kocsi áramtalanítását végezték el.
A mai napfolyamán, vasárnap reggel már történt egy súlyos baleset az M1-es autópályán. Pályazár is érvényben volt.
Ezt ne hagyja ki!Torlódás
1 órája
Pályazár az M1-esen, a hatalmas balesethez mentőhelikoptert is riasztottak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre