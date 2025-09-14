szeptember 14., vasárnap

Karambol

55 perce

Árokba hajtottak Nagysápnál, a balesethez mentők és tűzoltók is érkeztek

Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre. Árokba hajtott egy autó a 103-ason, a baleset Nagysápnál történt.

Árokba hajtott, majd visszakerült az úttestre egy gépkocsi a 103-as főút 31-es kilométerszelvényénél. A baleset Nagysáp térségében történt. A járműben csak a vezetője utazott – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

Mentők is érkeztek a 103-as úthoz, baleset Nagysápnál
Mentők is érkeztek a 103-as úthoz. Baleset Nagysápnál
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Baleset Nagysápnál a 103-as úton

A bajnai hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, a tűzoltók a kocsi áramtalanítását végezték el.

A mai napfolyamán, vasárnap reggel már történt egy súlyos baleset az M1-es autópályán. Pályazár is érvényben volt.

 

 

 

 

