Karambol

3 órája

Baleset miatt több kilométeres a dugó az M1-esen

Mondjuk, melyik szakaszt kerüld el.

Kemma.hu

Az MKIF Zrt. közleménye szerint baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 21-es kilométernél. A torlódás meghaladta az 5 kilométert ezen a szakaszon, így aki teheti, az kerüljön.

Nem ez az első baleset, ami hétfőn történik az utakon. Mint azt megírtuk, az 1-es főút tatabányai szakaszán is karambol történt még a hajnali órákban.

Nemrég pedig azt is összeszedtük, mi minden történt az M1-es autópálya egyes részein a múlt héten, ahol sajnos több tragédia is volt. A hétfői halálos balesetről helyszíni fotókat is hoztunk, alig maradt valami az autóból. Vasárnap pedig két mentőhelikopter is leszállt Mánynál, de volt akin már nem tudtak segíteni.

 

