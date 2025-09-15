3 órája
Baleset miatt több kilométeres a dugó az M1-esen
Mondjuk, melyik szakaszt kerüld el.
Az MKIF Zrt. közleménye szerint baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 21-es kilométernél. A torlódás meghaladta az 5 kilométert ezen a szakaszon, így aki teheti, az kerüljön.
Nem ez az első baleset, ami hétfőn történik az utakon. Mint azt megírtuk, az 1-es főút tatabányai szakaszán is karambol történt még a hajnali órákban.
Nemrég pedig azt is összeszedtük, mi minden történt az M1-es autópálya egyes részein a múlt héten, ahol sajnos több tragédia is volt. A hétfői halálos balesetről helyszíni fotókat is hoztunk, alig maradt valami az autóból. Vasárnap pedig két mentőhelikopter is leszállt Mánynál, de volt akin már nem tudtak segíteni.
