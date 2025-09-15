Baleset miatt több kilométeres a dugó az M1-esen

Az MKIF Zrt. közleménye szerint baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 21-es kilométernél. A torlódás meghaladta az 5 kilométert ezen a szakaszon, így aki teheti, az kerüljön.

Nem ez az első baleset, ami hétfőn történik az utakon. Mint azt megírtuk, az 1-es főút tatabányai szakaszán is karambol történt még a hajnali órákban.