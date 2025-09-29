Sávzár és több kilométeres dugó az M1-es autópályán

szeptember 29., hétfő

Máris több kilométeres a torlódás a pályán. Mondjuk, hol történt baleset.

Baleset történt az M1-es autópályán Biatorbágy térségében. A 21-es km-nél a forgalom egy sávon halad a főváros felé vezető oldalon. A torlódás több kilométeres – írta az Útinform.hu.

Baleset és korlátozások az M1-es autópályán
Nem csak balesetek lassíthatják a forgalmat

A hét elejére segítségül összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a lezárásokról a sztráda teljes hosszáról. Budapesttől a határig szinte egybefüggő munkaterületté és sávlezárássá vált a pálya, a felújítások miatt a torlódás és a jelentős menetidő-növekedés szinte garantált.

 

