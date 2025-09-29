Karambol
1 órája
Sávzár és több kilométeres dugó az M1-es autópályán
Máris több kilométeres a torlódás a pályán. Mondjuk, hol történt baleset.
Baleset történt az M1-es autópályán Biatorbágy térségében. A 21-es km-nél a forgalom egy sávon halad a főváros felé vezető oldalon. A torlódás több kilométeres – írta az Útinform.hu.
Nem csak balesetek lassíthatják a forgalmat
A hét elejére segítségül összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a lezárásokról a sztráda teljes hosszáról. Budapesttől a határig szinte egybefüggő munkaterületté és sávlezárássá vált a pálya, a felújítások miatt a torlódás és a jelentős menetidő-növekedés szinte garantált.
34 perce
Pokoli hét kezdődik az M1-esen: Budapesttől a határig szinte mindenhol lezárás, mutatjuk, hol a legrosszabb!
