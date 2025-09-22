Vérfagyasztó baleset Esztergomnál, félpályás útzár és mentők a helyszínen

Összetört autók akadályozták a forgalmat a Táti úton szeptember 22-én reggel. Helyszíni videón a 117-es útnál történt baleset, amelynek sérültje is van!

Baleset nehezítette a közlekedést Esztergomnál. A 117-es főút és a 11-es főút kereszteződésében történt a baleset.

A balesethez mentő is rohant - itt vannak a részletek

Esztergom közelében összeütközött két személyautó a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi hídnál. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a karambol helyszínére mentőket is riasztották. A hatóságok az érintett útszakaszon félpályás útzárat rendeltek el a helyszínelés idejére, adta hírül a katasztrófavédelem.

A vármegyei rendőrség a Kemma.hu-nak részletezte az esetet: a 117-es úton Nyergesújfalu irányába haladt egy Mercedeses, amikor a 11-es főút kereszteződésében a kanyarodósávból elékanyarodott a baleset okozója, emiatt történt a baleset.

Mint kiderült: a vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa sem, így az esetet szabálysértési eljárásban vizsgálják a rendőrök.

Rendszeresek a balesetek az érintett szakaszon

A 117-es úton sajnos gyakoriak a balesetek. Nemrég a Táthoz közelebb eső szakaszán történt súlyos baleset, amely miatt teljes útzár volt érvényben. A balesetnél a mentősök is intézkedtek.