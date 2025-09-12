szeptember 12., péntek

Baleset és munkálatok lassítják a forgalmat az M1-esen

Címkék#dugó#burkolatjelfestés#torlódás#M1-es autópálya#autópálya#baleset

Kilométeresek a dugók több helyen is a sztrádán.

Baleset történt az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 29-es kilométernél. Jelenleg csak egy sáv járható. A torlódás 3 kilométeres. Az ellenkező oldalon, Budapest irányába, a 49-es kilométernél, a kiépített terelésben a belső sáv mellett pedig a külső sávot is lezárták burkolatjelfestés miatt, a torlódás itt is meghaladta a 3 kilométert – írta meg az MKIF Zrt. a Facebookon.

 

