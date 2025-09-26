szeptember 26., péntek

Baleset

2 órája

Két autó is az árokban végezte csütörtökön, tűzoltók és mentők siettek a helyszínre +fotók

Címkék#áramtalanítás#árokba hajtott#KATVÉD#kisteherautó

Csütörtökön ismét több riasztáshoz vonultak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében. Az egyik baleset Mezőörs közelében történt, ahol egy kisteherautó fának csapódott.

Kemma.hu

Csütörtökön is akadt dolguk bőven a tűzoltóknak Komárom-Esztergom vármegyében: több balesethez is riasztották az egységeket. Szerencsére a legtöbb esetben nem történt súlyos személyi sérülés, de a mentés így is komoly erőket igényelt.

Fotókon a fának csapódott kisteherautó, baleset
A baleset helyszínére tűzoltók és mentők is érkeztek, a jármű áramtalanítását azonnal megkezdték
Forrás: Valkó Zsolt tűzoltó főtörzszászlós - Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs

Fának csapódott egy kisteherautó Mezőörsnél

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információi szerint, a nap egyik legsúlyosabb balesete a 8208-as úton történt, Mezőörs és Bársonyos között, csütörtök délben. Egy kisteherautó eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd az árokba hajtva fának ütközött. A kisbéri hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, akik a műszaki mentés során feldarabolták az ütközésben kidőlt fát, és áramtalanították a járművet. A mentők is kiérkeztek, de a baleset részleteiről egyelőre nem közöltek további információt.

Útpadkára hajtott, majd árokba borult Szárnál egy személyautó

Nem sokkal később újabb baleset történt a 8113-as úton, Szár közelében. Egy személyautó az útpadkára hajtott, majd irányíthatatlanná vált és az árokba borult. A járműben két személy utazott, de szerencsére önerőből el tudták hagyni a gépkocsit. A tatabányai hivatásos tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították az autót.

Hasonló balesetek korábban is történtek

Nem egyedülállóak az ilyen jellegű balesetek a vármegyében. Szeptember 19-én például Kömlőd határában és Oroszlányban is árokba hajtottak autók. Utóbbi esetben a jármű az út menti táblákat is kidöntötte, mielőtt oldalára borulva megállt. A tűzoltók minden esetben szakszerűen elvégezték az áramtalanítást és az autók mentését.

Szeptember 14-én pedig a 103-as főút Nagysáp melletti szakaszán történt hasonló baleset: ott egy jármű sodródott le az útról, majd tért vissza saját erejéből. Akkor is a bajnai hivatásos tűzoltók segítettek a helyszínen, ahova mentőt is riasztottak.

A gyors beavatkozás életeket menthet

Korábban olyan esetről is beszámoltunk, ahol egy szabadnapos tűzoltó sietett elsőként a bajba jutott sofőr segítségére. Júliusban Szárligetnél ütközött két autó, az egyik az árokba borult. A baleset helyszínére érkező tűzoltó saját kezűleg segített a kiszállásban és az áramtalanításban, mielőtt megérkeztek volna kollégái. Az ilyen példák is mutatják: a gyors reagálás nemcsak a tűzoltók dolga, de bárki életeket menthet, ha tudja, mit kell tennie egy balesetnél.

GALÉRIA: Fotókon a fának csapódott kisteherautó

 

