Súlyos sérültje is van az esztergomi balesetnek

Mint arról korábban beszámoltunk, Esztergom közelében, a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében történt a baleset, amelyben egy teherautó és két autó ütközött össze. A tragédiának súlyos sérültje is van, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, és teljes útzár lépett életbe.

Részletes tájékoztatás a baleset sérültjeiről

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervező szerkesztőségünknek küldött közleménye szerint a baleset után több egységet is a helyszínre vezényeltek. A jelentés alapján egy férfit súlyos állapotban, valamint egy másik férfit további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, stabil állapotban. A helyszíni mentésben földi egységek mellett helikopter is részt vett, hogy a sérültek mielőbb megfelelő ellátásban részesüljenek.