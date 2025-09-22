szeptember 22., hétfő

Karambol

1 órája

Súlyos sérültje is van az esztergomi balesetnek

Címkék#helikopter#közlemény#Esztergom#baleset

Újabb részletek kerültek napvilágra a hétfő délelőtti ütközés kapcsán, amely bénította a 117-es főút forgalmát. A baleset egyik érintettje súlyos sérüléseket szenvedett.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, Esztergom közelében, a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében történt a baleset, amelyben egy teherautó és két autó ütközött össze. A tragédiának súlyos sérültje is van, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, és teljes útzár lépett életbe.

baleset
Baleset miatt teljes útzár van érvényben a 117-es főúton Esztergom közelében, súlyos sérült is van
Forrás: Beküldött

Részletes tájékoztatás a baleset sérültjeiről

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervező szerkesztőségünknek küldött közleménye szerint a baleset után több egységet is a helyszínre vezényeltek. A jelentés alapján egy férfit súlyos állapotban, valamint egy másik férfit további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, stabil állapotban. A helyszíni mentésben földi egységek mellett helikopter is részt vett, hogy a sérültek mielőbb megfelelő ellátásban részesüljenek.

Mint ismeretes, Esztergom közelében összeütközött két személyautó a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi hídnál. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a karambol helyszínére mentőhelikopter is érkezett. 

