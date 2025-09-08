Ámokfutók: az M1-esen Komáromnál kapták el a rolleres zuglói ATM-tolvajokat - videón az rajtaütés!

Két férfi plazmavágóval esett neki egy zuglói ATM-nek szeptember 4-én csütörtök éjjel, és mindössze két perce alatt szétkapták, majd a zsákmánnyal rolleren távoztak a helyszínről. A moldáv elkövetők ezután autóba pattantak. Az ATM tolvajok az M1-es autópályán menekültek, de nem jutottak messzire.

Mindössze néhány órára volt szükség, hogy az M1-es autópályán lekapcsolják az ATM-tolvajokat

Forrás: Facebook/BRFK

ATM-et feszítettek fel, az M1-esen akartak megszökni

Néhány óra alatt elkapták és őrizetbe is vették a két férfit, akik a gyanú szerint plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében csütörtök éjszaka. - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az eset másnapján.

Mint az MTI írta: a feltételezett elkövetőket kétrendbeli, jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb kárt okozó rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak nem tettek vallomást, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

A két vakmerő illető csütörtök éjjel törte fel az bank ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágta az ATM oldalát, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el.

Rollerrel menekültek

Ezután elektromos rollerrel hagyták el a helyszínt, majd autóba ültek. Ám arra nem számítottak, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak.

Néhány órás hajsza után, reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el az ATM kifosztóit.

Racsné Galambos Gréta, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a 85-ös kilométerszelvénynél, Komárom térségében kapcsolták le az elkövetőket, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak.

Előkerültek a bizonyítékok

A bizonyítékok is előkerültek a kocsiból: a bankautomatából eltulajdonított pénz és az elkövetéshez használt plazmavágó is ott hevert. A 39 és 41 éves férfiak moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak. - közölte a BRFK

Mint a nyomozás során kiderült: a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicske belvárosában is feltört egy ATM-et, erről az esetről a Feol.hu számolt be: egy Spar áruházban levő automatát törtek fel akkor.