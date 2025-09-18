Árokba hajtott egy autó Kömlőd határában

Árokba hajtott egy személyautó Kömlőd határában, a Pálóczy Horváth utcában csütörtökön délelőtt. A balesethez az oroszlányi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be róla a katasztrófavédelem.