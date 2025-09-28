szeptember 28., vasárnap

Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy autó Tát és Mogyorósbánya között

A jármű egy villanyoszlopot is kidöntött a baleset következtében.

Kemma.hu

Megcsúszott az úttesten, árokba csapódott, majd kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi Tát és Mogyorósbánya között, a 11129-es út 3-as kilométerszelvényénél vasárnap délután. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a bajba került járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A társhatóságok is megkezdték a munkálatokat a helyszínen, ahol félpályán, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – számolt be róla a katasztrófavédelem.

 

