Árokba csapódott egy autó Tát és Mogyorósbánya között

Megcsúszott az úttesten, árokba csapódott, majd kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi Tát és Mogyorósbánya között, a 11129-es út 3-as kilométerszelvényénél vasárnap délután. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a bajba került járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A társhatóságok is megkezdték a munkálatokat a helyszínen, ahol félpályán, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – számolt be róla a katasztrófavédelem.