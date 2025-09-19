szeptember 19., péntek

Baleset

2 órája

Árokba borult autók bénították meg a közlekedést a térségben +helyszíni fotók

Címkék#személyautó#árok#autósok#karambol#baleset

Kömlődre és Oroszlányra is árokba borult autók miatt hívták a tűzoltókat.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, árokba hajtott egy személyautó Kömlőd határában, a Pálóczy Horváth utcában csütörtökön délelőtt. A balesethez az oroszlányi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az esetről fotókat is közölt a katasztrófavédelem.

Árokba hajtott egy személyautó Kömlőd határában (Forrás: OÖT)

Fotók: Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Nem sokkal később Oroszlányba, a Környei útra riasztották az oroszlányi önkormányzati, és a környei önkéntes tűzoltókat. Egy személygépkocsi az út menti táblákat kidöntve az árokba hajtott, ahol az oldalára borulva állt meg. Az autóban csak a sofőr utazott. Az egységek a gépjárművet áramtalanították, majd kihúzták az árokból. Erről is kaptunk egy fotót a katasztrófavédelemtől.

Forrás: Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

 

