2 órája
Árokba borult autók bénították meg a közlekedést a térségben +helyszíni fotók
Kömlődre és Oroszlányra is árokba borult autók miatt hívták a tűzoltókat.
Mint arról korábban beszámoltunk, árokba hajtott egy személyautó Kömlőd határában, a Pálóczy Horváth utcában csütörtökön délelőtt. A balesethez az oroszlányi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az esetről fotókat is közölt a katasztrófavédelem.
Árokba hajtott egy személyautó Kömlőd határában (Forrás: OÖT)Fotók: Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
Nem sokkal később Oroszlányba, a Környei útra riasztották az oroszlányi önkormányzati, és a környei önkéntes tűzoltókat. Egy személygépkocsi az út menti táblákat kidöntve az árokba hajtott, ahol az oldalára borulva állt meg. Az autóban csak a sofőr utazott. Az egységek a gépjárművet áramtalanították, majd kihúzták az árokból. Erről is kaptunk egy fotót a katasztrófavédelemtől.