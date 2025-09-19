Árokba borult autók bénították meg a közlekedést a térségben +helyszíni fotók

Nem sokkal később Oroszlányba, a Környei útra riasztották az oroszlányi önkormányzati, és a környei önkéntes tűzoltókat. Egy személygépkocsi az út menti táblákat kidöntve az árokba hajtott, ahol az oldalára borulva állt meg. Az autóban csak a sofőr utazott. Az egységek a gépjárművet áramtalanították, majd kihúzták az árokból. Erről is kaptunk egy fotót a katasztrófavédelemtől.

Forrás: Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság