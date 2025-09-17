Adathalász támadásra figyelmeztetnek a rendőrök: ha ezt látod, nehogy rákattints!

Most ismét támadnak az adathalászok!

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebookján megjelent beszámoló szerint egy munkatársukhoz érkezett olyan üzenet, amely hivatalosnak tűnt. Ám hamar kiderült, hogy valójában adathalász kísérlet volt. A támadók célja az volt, hogy megtévesszék az áldozatot, és érzékeny információkat – például jelszavakat vagy belépési adatokat – csaljanak ki tőle. A szerencsés kimenetelű esetben a kolléganő időben felismerte a csalást, így nem került illetéktelen kezekbe semmilyen adat.