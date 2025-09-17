szeptember 17., szerda

Veszély

39 perce

Adathalász támadásra figyelmeztetnek a rendőrök: ha ezt látod, nehogy rákattints!

Címkék#csalás#rendőrség#jelszó#adathalász kísérlet#áldozat#üzenet#átverés

Újabb adathalász kísérletre hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Egy rendőrségi dolgozó is kapott gyanús üzenetet, amelyben érzékeny adatok megszerzésére próbálták rávenni. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek és ne dőljenek be a csalóknak.

Kemma.hu

Ebben a mai digitális világban egyre gyakoribb, majdhogynem mindennapos az, hogy csalók és adathalászok különféle trükkökkel igyekeznek kicsalni tőlünk azokat a fontos információkat, amikkel aztán megkárosíthatnak minket. Volt már arra példa, hogy az Ügyfélkapuval próbálták meg átverni az embereket, de olyan is történt, hogy csalók hirdettek utazási kedvezményeket a MÁV-VOLÁN-csoport nevében. Sőt, hasonlóan igyekeztek már visszaélni a NAV nevével is bűnözők sms-ek formájában.

Hooded,Man,Hacker,Finger,Touch,Tablet,In,Hand,,Double,Exposure, csalás átverés adathalászat
Az ördög sosem alszik, az adathalászok pedig mindig igyekeznek átverni minket
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Most ismét támadnak az adathalászok!

Így próbálnak ezúttal átverni téged az adathalászok

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebookján megjelent beszámoló szerint egy munkatársukhoz érkezett olyan üzenet, amely hivatalosnak tűnt. Ám hamar kiderült, hogy valójában adathalász kísérlet volt. A támadók célja az volt, hogy megtévesszék az áldozatot, és érzékeny információkat – például jelszavakat vagy belépési adatokat – csaljanak ki tőle. A szerencsés kimenetelű esetben a kolléganő időben felismerte a csalást, így nem került illetéktelen kezekbe semmilyen adat.

A hatóság hangsúlyozza: az ilyen üzenetek gyakran sürgető hangvételűek, hibás nyelvezetűek, és gyanús linkekre próbálják rábírni a címzettet. Éppen ezért minden esetben ajánlott ellenőrizni az e-mail feladóját, a hivatkozások címét, és gyanú esetén inkább mellőzni a kattintást.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha gyanús üzenetet kapnak, ne dőljenek be a csalásnak, ne adják ki személyes adataikat, és szükség esetén tegyenek bejelentést a hatóságoknál.

 

