2 órája
Adathalász támadásra figyelmeztetnek a rendőrök: ha ezt látod, nehogy rákattints!
Újabb adathalász kísérletre hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Egy rendőrségi dolgozó is kapott gyanús üzenetet, amelyben érzékeny adatok megszerzésére próbálták rávenni. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek és ne dőljenek be a csalóknak.
Ebben a mai digitális világban egyre gyakoribb, majdhogynem mindennapos az, hogy csalók és adathalászok különféle trükkökkel igyekeznek kicsalni tőlünk azokat a fontos információkat, amikkel aztán megkárosíthatnak minket. Volt már arra példa, hogy az Ügyfélkapuval próbálták meg átverni az embereket, de olyan is történt, hogy csalók hirdettek utazási kedvezményeket a MÁV-VOLÁN-csoport nevében. Sőt, hasonlóan igyekeztek már visszaélni a NAV nevével is bűnözők sms-ek formájában.
Most ismét támadnak az adathalászok!
Így próbálnak ezúttal átverni téged az adathalászok
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebookján megjelent beszámoló szerint egy munkatársukhoz érkezett olyan üzenet, amely hivatalosnak tűnt. Ám hamar kiderült, hogy valójában adathalász kísérlet volt. A támadók célja az volt, hogy megtévesszék az áldozatot, és érzékeny információkat – például jelszavakat vagy belépési adatokat – csaljanak ki tőle. A szerencsés kimenetelű esetben a kolléganő időben felismerte a csalást, így nem került illetéktelen kezekbe semmilyen adat.
A hatóság hangsúlyozza: az ilyen üzenetek gyakran sürgető hangvételűek, hibás nyelvezetűek, és gyanús linkekre próbálják rábírni a címzettet. Éppen ezért minden esetben ajánlott ellenőrizni az e-mail feladóját, a hivatkozások címét, és gyanú esetén inkább mellőzni a kattintást.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha gyanús üzenetet kapnak, ne dőljenek be a csalásnak, ne adják ki személyes adataikat, és szükség esetén tegyenek bejelentést a hatóságoknál.