Mentők

3 órája

Két személyautó ütközött a 117-es főúton: teljes az útzár

Címkék#útlezárás#karambol#baleset

Az ütközéshez mentőket és tűzoltókat is riasztottak. Tát és Esztergom között a 117-es főúton akadályozza a forgalmat a baleset.

Kemma.hu

Karambolozott két személyautó a 117-es főút Tát és Esztergom közötti szakaszán, a 11. kilométernél. A balesetnél az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

Mentőket is riasztottak a 117-es főútra
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Baleset a 117-es főúton

A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Az útinfrom tájékoztatása szerint a 11-es km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. Nagy kerülővel a 10-es főúton lehet kerülni.

 

