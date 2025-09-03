Mentők
3 órája
Két személyautó ütközött a 117-es főúton: teljes az útzár
Az ütközéshez mentőket és tűzoltókat is riasztottak. Tát és Esztergom között a 117-es főúton akadályozza a forgalmat a baleset.
Karambolozott két személyautó a 117-es főút Tát és Esztergom közötti szakaszán, a 11. kilométernél. A balesetnél az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet – írta a vármegyei katasztrófavédelem.
Baleset a 117-es főúton
A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Az útinfrom tájékoztatása szerint a 11-es km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. Nagy kerülővel a 10-es főúton lehet kerülni.
