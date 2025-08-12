1 órája
Nőnek adta ki magát, milliókat csalt ki – súlyos büntetés vár rá
Egy férfi hosszú időn át szedett ki pénzt áldozataiból nőként, különféle ürügyekkel. A zsarolás végül bíróság elé került, ahol súlyos ítélet született.
Az elkövető először bizalmat épített ki a kiszemelt áldozataival,majd fokozatosan kezdett pénzt kérni tőlük. A zsarolás során fenyegetésekkel, kitalált történtetekkel és hamis iratokkal próbálta biztosítani, hogy a sértettek újra és újra utaljanak. Az ügyészség 21 rendbeli zsarolás bűntettével, 77 rendbeli csalás bűncselekményével, 4 rendbeli személyes adattal visszaélés vétségével, 1 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolta meg a férfit.
Milliós károk a zsarolások során: többéves börtönbüntetés a jutalom
Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője szerint a vádlott internetes oldalakon női álneveken regisztrált, ehhez az internetről töltött le fotókat. Az álprofil felületén vele kapcsolatba került férfiaktól – egy esetben egy süttői lakostól – valótlan indokokra hivatkozva pénzt kért, illetve további pénzösszegek átutalását követelte, miközben megfenyegette áldozatait, hogy a családjuk, munkahelyük, vállalkozásuk előtt nyilvánossá teszi korábbi levelezésüket, illetve azt a tényt, hogy társkereső oldalra regisztráltak és itt kapcsolatot létesítettek.
Az egyik esetben valótlanul azt ígérte áldozatának, hogy találkozik vele, ezért cserébe 80 ezer forintot kért. A sértett 2020. szeptember 30-án átutalta ezt az összeget a férfi bankszámlájára. Ezt követően édesanyja orvosi kezelésének költségeire kért pénzt, mely kérésre a férfi három alkalommal összesen 370 ezer forintot utalt át. Máskor a csaló azt állította, hogy felbérelték arra, hogy adatokat szerezzen azért, hogy leleplező cikket írjanak róla. Az áldozat félelmében három alkalommal összesen 300 ezer forintot utalt át. Ezután hamis ügyvédi iratokat készített, azokat megküldte, ennek okán ügyvédi költségre követelt pénzt. Ekkor a sértett két alkalommal összesen 295 ezer forintot utalt át.
A vádlott fenyegetésére, miszerint kiadja a róla megszerzett információkat, a sértett 520 ezer forintot utalt át. A fentieken kívül is kért pénzt a visszafizetés szándéka nélkül, így a sértett huszonhárom alkalommal utalt át különböző összegeket.
A vádlott ennek a sértettnek csalással és zsarolással összesen 2181090 forint kárt okozott, amely nem térült meg.
Az Esztergomi Járásbíróság ítéletében 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 3 millió 317 ezer 500 forint összegű vagyonelkobzásra ítélte, valamint kötelezte a sértettek részére kártérítés fizetésére.
Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, az ügyész tudomásul vette azt, így az nem jogerős.
Nem ez az első eset vármegyénkben, hogy egy férfi hasonlóra vetemedik. Egy férfit 600 ezer forintos pénzbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság, miután nőnek adta ki magát egy társkereső oldalon, hogy így ingyenesen használhassa az oldalt.