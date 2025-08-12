Nőnek adta ki magát, milliókat csalt ki – súlyos büntetés vár rá

Az elkövető először bizalmat épített ki a kiszemelt áldozataival,majd fokozatosan kezdett pénzt kérni tőlük. A zsarolás során fenyegetésekkel, kitalált történtetekkel és hamis iratokkal próbálta biztosítani, hogy a sértettek újra és újra utaljanak. Az ügyészség 21 rendbeli zsarolás bűntettével, 77 rendbeli csalás bűncselekményével, 4 rendbeli személyes adattal visszaélés vétségével, 1 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolta meg a férfit.

Nőnek adta ki magát, így követte el a zsarolást a férfi

Milliós károk a zsarolások során: többéves börtönbüntetés a jutalom

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője szerint a vádlott internetes oldalakon női álneveken regisztrált, ehhez az internetről töltött le fotókat. Az álprofil felületén vele kapcsolatba került férfiaktól – egy esetben egy süttői lakostól – valótlan indokokra hivatkozva pénzt kért, illetve további pénzösszegek átutalását követelte, miközben megfenyegette áldozatait, hogy a családjuk, munkahelyük, vállalkozásuk előtt nyilvánossá teszi korábbi levelezésüket, illetve azt a tényt, hogy társkereső oldalra regisztráltak és itt kapcsolatot létesítettek.

Az egyik esetben valótlanul azt ígérte áldozatának, hogy találkozik vele, ezért cserébe 80 ezer forintot kért. A sértett 2020. szeptember 30-án átutalta ezt az összeget a férfi bankszámlájára. Ezt követően édesanyja orvosi kezelésének költségeire kért pénzt, mely kérésre a férfi három alkalommal összesen 370 ezer forintot utalt át. Máskor a csaló azt állította, hogy felbérelték arra, hogy adatokat szerezzen azért, hogy leleplező cikket írjanak róla. Az áldozat félelmében három alkalommal összesen 300 ezer forintot utalt át. Ezután hamis ügyvédi iratokat készített, azokat megküldte, ennek okán ügyvédi költségre követelt pénzt. Ekkor a sértett két alkalommal összesen 295 ezer forintot utalt át.

A vádlott fenyegetésére, miszerint kiadja a róla megszerzett információkat, a sértett 520 ezer forintot utalt át. A fentieken kívül is kért pénzt a visszafizetés szándéka nélkül, így a sértett huszonhárom alkalommal utalt át különböző összegeket.