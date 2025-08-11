augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

59 perce

Vonatgázolás miatt óriási a fennakadás a székesfehérvári vonalon

Címkék#rendőrség#öngyilkossági kísérlet#vonatgázolás#MÁV#baleset

Hétfőn jelentős fennakadások lehetnek a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint ugyanis vonatgázolás történt Dinnyésnél.

Kemma.hu

A feol.hu híre szerint a vonatgázolás helyszínelése miatt a vonatok csak egy vágányon haladhatnak, ami jelentős késéseket eredményez a székesfehérvári vonalon, Gárdony és Székesfehérvár között.

MÁV, vonat, vonatgázolás
Vonatgázolás miatt késnek a vonatok
Forrás: Getty Images

A vonatgázolás mindent felborított

A MÁV közleményében arról számolt be, a Dinnyésnél történt balesetben érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig. A vasúttársaság azt is közölte, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé egy ember.

A vonaton körülbelül kétszázan utaztak, értük mentesítő vonatot küldtek, és a székesfehérvári tűzoltók segítettek az átszállásnál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu