59 perce
Vonatgázolás miatt óriási a fennakadás a székesfehérvári vonalon
Hétfőn jelentős fennakadások lehetnek a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint ugyanis vonatgázolás történt Dinnyésnél.
A feol.hu híre szerint a vonatgázolás helyszínelése miatt a vonatok csak egy vágányon haladhatnak, ami jelentős késéseket eredményez a székesfehérvári vonalon, Gárdony és Székesfehérvár között.
A vonatgázolás mindent felborított
A MÁV közleményében arról számolt be, a Dinnyésnél történt balesetben érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig. A vasúttársaság azt is közölte, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé egy ember.
A vonaton körülbelül kétszázan utaztak, értük mentesítő vonatot küldtek, és a székesfehérvári tűzoltók segítettek az átszállásnál.
Kombájn és vonat gázolt, fiatal mentős feleség hunyt el, gyászba borult az ország