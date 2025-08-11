Vonatgázolás miatt óriási a fennakadás a székesfehérvári vonalon

A feol.hu híre szerint a vonatgázolás helyszínelése miatt a vonatok csak egy vágányon haladhatnak, ami jelentős késéseket eredményez a székesfehérvári vonalon, Gárdony és Székesfehérvár között.

Vonatgázolás miatt késnek a vonatok

Forrás: Getty Images

A vonatgázolás mindent felborított

A MÁV közleményében arról számolt be, a Dinnyésnél történt balesetben érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig. A vasúttársaság azt is közölte, feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé egy ember.