Baleset

1 órája

Tragédia a síneken: két ember meghalt egy vonatbalesetben

Címkék#Átjáró#tragédia#vasúti átjáró#vonatbaleset

Csütörtök délelőtt tragédia történt Baranyában. A vonatbaleset során egy személyautó ütközött össze egy vonattal, a szerencsétlenség két halálos áldozatot követelt.

Kemma.hu

Csütörtök délelőtt tragikus vonatbaleset történt a Baranya vármegyei Nagypeterd és Rózsafa között: egy személyautó ütközött össze egy vonattal a vasúti átjáróban. A rendőrség közlése szerint a szerencsétlenségben két ember életét vesztette.

vonatbaleset
A vonatbaleset helyszínén több órán át dolgoztak a mentők és a hatóságok
Forrás: bama.hu

A vonatbaleset miatt jelentős forgalmi változások a vasútvonalon

A Mávinform tájékoztatása alapján a balesetben érintett járat a Pécsről 10:13-kor Szombathelyre induló Pannónia InterRégió (8905) volt. Az utasokat Nagykanizsáig pótlóbusz szállította tovább. A vasúti közlekedés a térségben jelentősen átalakult: a Pannónia IR-járatok szakaszosan közlekednek Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között, míg Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások a barcsi személyvonatok menetrendjét is érintik – írja a vaol.hu oldala.

A Zalaszentivánból 12:02-kor, illetve a Pécsről 14:13-kor induló Pannónia InterRégiók (8904, 8903) szintén pótlóbuszokkal közlekednek Szigetvár és Pécs között.

A Barcs–Pécs pótlóbusz megállóhelyei:

Barcs vasútállomás • Barcs, Felső • Barcs, Középrigóc vasúti megállóhely • Darány vasúti megálló • Kisdobsza, Fő utca • Nemeske vasúti átjáró • Molvány vasútállomás • Szigetvár vasútállomás • Botykapeterd, Szigetvári út • Szentdénes vasútállomás • Szentlőrinc vasútállomás • Pécs vasútállomás

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.

