Tragédia a síneken: két ember meghalt egy vonatbalesetben

Csütörtök délelőtt tragikus vonatbaleset történt a Baranya vármegyei Nagypeterd és Rózsafa között: egy személyautó ütközött össze egy vonattal a vasúti átjáróban. A rendőrség közlése szerint a szerencsétlenségben két ember életét vesztette.

A vonatbaleset helyszínén több órán át dolgoztak a mentők és a hatóságok

Forrás: bama.hu

A vonatbaleset miatt jelentős forgalmi változások a vasútvonalon

A Mávinform tájékoztatása alapján a balesetben érintett járat a Pécsről 10:13-kor Szombathelyre induló Pannónia InterRégió (8905) volt. Az utasokat Nagykanizsáig pótlóbusz szállította tovább. A vasúti közlekedés a térségben jelentősen átalakult: a Pannónia IR-járatok szakaszosan közlekednek Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között, míg Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások a barcsi személyvonatok menetrendjét is érintik – írja a vaol.hu oldala.