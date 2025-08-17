augusztus 17., vasárnap

Szörnyű

25 perce

Fiatal fiú fulladt vízbe, tragédiák sorra történt ezen a nyáron

Sosem lehet tudni kivel, hol történik a baj. Ezen a nyáron sorra történtek a szörnyű tragédiák. A vízbe fulladt emberek között sajnos egy fiatal fiú is van.

Kemma.hu

Sajnos ezen a nyáron egymást érik a vízi tragédiák. Augusztus 17-én szombaton a tatabányai Gyémánt Fürdőben történt majdnem szörnyű tragédia, amikor egy strandoló rosszul lett majd elmerült a vízben. Az úszómentő gyors reakciója mentette meg őt, és a fürdő beszámolója szerint jól van a strandoló. A hónap elején pedig a Vasi Vasember triatlonon történt szörnyűség, amikor egy versenyző vízbe fulladt.

Vízbe fulladt emberek: sajnos rengeteg tragédia történt már a nyáron
Vízbe fulladt emberek: sajnos rengeteg tragédia történt már a nyáron
Forrás:  Shutterstock

Többen vízbe fulladtak Komárom-Esztergomban

Komárom-Esztergom vármegyét sem kímélték a tragédiák. Június végén egy középkorú férfi holttestére bukkantak rá a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO. A férfi az esztergomi Palatinus-Tófürdőben, a strand területén kívüli vízterületen merült el. Szintén Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc. A rendőrökön kívül magyar és szlovák csapatok is kutattak a Dunában eltűnt férfi után. Sajnos pár nappal később már csak Ferenc holttestét emelték ki a folyóból.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi-tavon egy vízbe fulladt 14 éves fiú holttestét találták meg június 22-én. Előtte pedig egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál. 

A Duna-csatornánál az Augarten híd közelében, pedig járókelők vettek észre egy lebegő kisgyereket. Egy közeli hajón tartózkodó munkás sietett kimenteni a vízből és azonnal megkezdte a fiú újraélesztését. Amikor a gyermeket megtalálták, már eszméletlen volt, nem lélegzett és súlyosan ki volt hűlve. Végül a helyszínen a bécsi sürgősségi orvosi szolgálat csapata vette kezébe a drámai műveletet, és sikerül visszahozni a életbe a négyéves kisfiút, akit azonnal a kórházba szállítottak.

De az előző években is több szörnyű vízbe fulladásos tragédia történt amiről ITT tudnak tovább olvasni.

