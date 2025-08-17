Fiatal fiú fulladt vízbe, tragédiák sorra történt ezen a nyáron

Komárom-Esztergom vármegyét sem kímélték a tragédiák. Június végén egy középkorú férfi holttestére bukkantak rá a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO. A férfi az esztergomi Palatinus-Tófürdőben, a strand területén kívüli vízterületen merült el. Szintén Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc. A rendőrökön kívül magyar és szlovák csapatok is kutattak a Dunában eltűnt férfi után. Sajnos pár nappal később már csak Ferenc holttestét emelték ki a folyóból.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi-tavon egy vízbe fulladt 14 éves fiú holttestét találták meg június 22-én. Előtte pedig egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál.