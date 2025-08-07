Dráma a strandon: szabadnapos katona küzdött egy gyermek életéért

Ijesztő pillanatokról számolt be oldalán a veol.hu. Mint írták, Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája pihenőidejében éppen a Pápai Gyógy- és Termálfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rohamot kapott, majd a légzése és keringése is leállt. A helyzetet azonnal felismerve, a mentők riasztása közben megkezdte a szakszerű újraélesztést.

Cseh István őrvezető azonnal megkezdte az újraélesztést

Fotó: Luka Dániel / Forrás: honvedelem.hu / Forrás: Luka Dániel / honvedelem.hu