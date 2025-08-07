augusztus 7., csütörtök

Újraélesztés

1 órája

Dráma a strandon: szabadnapos katona küzdött egy gyermek életéért

Drámai pillanatok játszódtak le a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben, amikor egy 12 éves kisfiú életveszélybe került. A szerencse és egy higgadt katona közbelépésének köszönhetően a tragédia elmaradt: a férfi szolgálaton kívül, szabadnapján hajtott végre sikeres újraélesztést.

Kemma.hu

Ijesztő pillanatokról számolt be oldalán a veol.hu. Mint írták, Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája pihenőidejében éppen a Pápai Gyógy- és Termálfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rohamot kapott, majd a légzése és keringése is leállt. A helyzetet azonnal felismerve, a mentők riasztása közben megkezdte a szakszerű újraélesztést.

Cseh István őrvezető azonnal megkezdte az újraélesztést
Fotó: Luka Dániel / Forrás:  honvedelem.hu / Forrás: Luka Dániel / honvedelem.hu

Sikeres lett az újraélesztés

Szerencsére a gyors reagálásnak sikerrel végződött az életmentő beavatkozás: a kisfiú magához tért, állapota stabilizálódott, és a mentők további ellátásra kórházba szállították. Cseh István őrvezető gyors és határozott fellépése példaértékű – beavatkozása nélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna. A Magyar Honvédség büszkén tekint bajtársára, aki a szolgálaton kívül is hű maradt esküjéhez: segíteni, ha baj van – írta meg a honvedelem.hu is.

 

