Nyaralás közben vált hőssé: magyar rendőr mentett életet az Albán tengerparton
Egy segítségre szoruló gyermeket és eszméletlen édesanyját segítette ki a vízből az albán tengerparton a készenléti rendőrség munkatársa. Az újraélesztés végül sikerrel zárult.
Egy békés nyaralás alatt történt minden: a tengerparti pihenést hirtelen kiáltások zavarták meg, majd nem sokkal később újraélesztésre is sor került. Egy magyar rendőr lélekjelenlétére volt szükség, hogy ne végződjön tragédiával az eset.
Sikerrel zárult az újraélesztés
Ahogy arról a police.hu oldala beszámol, az albániai Qerret strandján pihent a Készenléti Rendőrség törzsőrmestere feleségével, amikor egy kislány segélykiáltására lettek figyelmesek. A rendőr azonnal a vízbe vetette magát, és rövid időn belül két embert is kimentett a hullámok közül – egyikük már eszméletlenül lebegett a víz felszínén.
Az anya újraélesztését is ő kezdte meg
A rendőr nemcsak a mentésben, hanem az azonnali újraélesztésben is szerepet vállalt. Az eszméletlen nőn semmilyen életjel nem volt észlelhető, így a férfi azonnal megkezdte a mellkaskompressziót, amelyhez felesége is szakszerű segítséget nyújtott. Később egy, a helyszínen tartózkodó orvos folytatta az ellátást a mentők kiérkezéséig.