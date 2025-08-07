Nyaralás közben vált hőssé: magyar rendőr mentett életet az Albán tengerparton

Egy békés nyaralás alatt történt minden: a tengerparti pihenést hirtelen kiáltások zavarták meg, majd nem sokkal később újraélesztésre is sor került. Egy magyar rendőr lélekjelenlétére volt szükség, hogy ne végződjön tragédiával az eset.

A magyar törzsőrmester két embert húzott ki a vízből, egyikük újraélesztését is ő kezdte meg

Sikerrel zárult az újraélesztés

Ahogy arról a police.hu oldala beszámol, az albániai Qerret strandján pihent a Készenléti Rendőrség törzsőrmestere feleségével, amikor egy kislány segélykiáltására lettek figyelmesek. A rendőr azonnal a vízbe vetette magát, és rövid időn belül két embert is kimentett a hullámok közül – egyikük már eszméletlenül lebegett a víz felszínén.

Az anya újraélesztését is ő kezdte meg

A rendőr nemcsak a mentésben, hanem az azonnali újraélesztésben is szerepet vállalt. Az eszméletlen nőn semmilyen életjel nem volt észlelhető, így a férfi azonnal megkezdte a mellkaskompressziót, amelyhez felesége is szakszerű segítséget nyújtott. Később egy, a helyszínen tartózkodó orvos folytatta az ellátást a mentők kiérkezéséig.