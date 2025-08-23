augusztus 23., szombat

Lángolt a fa

22 perce

Kigyulladt a régi bábolnai csirketelep - több ezer négyzetméteres istálló volt veszélyben

Aljnövényzet, faanyag, gerendák kaptak lángra. A tűz oltására több tűzoltóegység sietett.

Kemma.hu

Tűz keletkezett Bábolnán, a Darányi-telepen augusztus 23-án délután. A régi csirketelepen száraz fű, földön fekvő faanyag, illetve gerendák gyulladtak meg.

Aljnövényzet, faanyag, gerendák kaptak lángra. A tűz oltására több tűzoltóegység sietett.
Tűz ütött ki az egykori csirketelepen
Forrás: Shutterstock/illusztráció

Tűz veszélyeztette az istállót

 A tűz környezetében lévő épületeket az ácsi önkormányzati, valamint az ácsi, bábolnai és tárkányi önkéntes tűzoltók több vízsugárral védték a lángoktól. A tűz közvetlen közelében egy nagyjából háromezer négyzetméteres egykori istálló áll. Az egységek vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltják a faanyagot, gerendákat, közölte a katasztrófavédelem.

 

