Tragikus nyár

22 perce

Egy mozdulat megmenthette volna a pici lányt, Tata gyászába tízezrek szíve sajdult bele

A nyár nem csak szép emlékeket hagyott Komárom-Esztergom vármegyében. Számos olyan tragédia árnyékolta be az elmúlt hónapokat, melyek mindenkit sokkoltak.

Kemma.hu

Sajnos, ismét nem telt el sokkoló és elszomorító történések és szerencsétlenségek nélkül a nyár Komárom-Esztergom vármegyében. Halálos balesetek és kerékpáros szerencsétlenség is gyászba borította szűkebb hazánkat. Több olyan tragédia is történt, amely egész várost, közösséget rázott meg. Tatabányai ámokfutó és toplistás bűnöző is megzavarta a nyári nyugalmat. Ezek voltak az idei nyár legfelkavaróbb történései.

Számos tragédia árnyékolta be a nyarat Komárom-Esztergomban
Forrás: Facebook/Neszmélyi Polgárőr Egyesület

Kerékpáros tragédia sokkolta az egész megyét

Az idei június vége torokszorító okból örökre emlékezetes marad nem csak a tataiak számára, hanem minden olyan ember számára, aki ismerte és szerette Kocsi Imrét. Ő volt az a kerékpáros, aki egy sajnálatos balesetben életét vesztette a Tata és Tatabánya közötti Által-ér kerékpárúton. 

Imrét a mentők megpróbálták a helyszínen újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. A baleset másik érintettje egy 44 éves tatabányai férfi volt, akit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A város szenvedélyes helytörténeti kutatója óriási elköteleződéssel és alapossággal kutatta Tata múltját. Sportolóként is rengetegen ismerték őt a vizek városában.

Sziklamászó vesztette életét a Turulnál

A Turul közelében található, közkedvet via ferrátán történt tragikus baleset július közepén. A tatabányai Kő-hegyen található kötélpálya sokak közkedvelt mászóhelye. A középkorú férfi saját biztonsági felszereléssel mászott. A mászó megcsúszott és leesett a pályáról. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. 

Fegyveres ámokfutó okozott riadalmat Tatabányán

Június közepén a tatabányai KFC-hez kellett sietniük a rendőröknek, ráadásul nem is akármiért. Egy férfi járkált a gyorsétterem körül, akinek a kabátzsebében egy shotgun fegyver lapult. Az eset kapcsán a férfinél talált fegyverről egy fegyverboltost is megkérdeztünk, aki portálunknak elmondta, hogy milyen sérüléseket tud okozni ez a típusú puska.

A helyszínen szemtanúkat is kérdezünk, akik elmondták, hogy már reggel óta a helyszínen téblábolt a férfi, mikor kiderült, hogy fegyver van nála, mindenki nagyon megijedt.

Gyerekek életét követelte az M1-es autópálya

Július elején valóságos horrorbaleset történt az M1-esen. A Páty térségben történt szerencsétlenségben négyen is életüket vesztették. A sokkoló tragédia talán másképp isvégződhetett volna. Mint kiderült, az autóban utazók nem voltak bekötve, így esélyt sem adtak maguknak. A szerencsétlenségről hidegrázó rendőri felvételek is napvilágot láttak.

Gyereke már soha többé nem beszélhetett édesanyjával

Az idős asszony gyermeke jelentette be, hogy napok óta nem éri el telefonon édesanyját. A tűzoltók a helyszínre siettek, azonban az asszony nekik sem nyitott ajtót. Rövid időn belül bejutottak a lakásba, ahol az idős nőt holtan találták meg.

Lányt hagyott cserben a gázoló

Még nyár elején történt karambol Környén, a kecskédi elágazásnál. A balestben érintett lány beszorult a kocsiba és életveszélyesen megsérült. A balesetet okozó sofőr segítségnyújtás nélkül elmenekült. A 19 éves lányhoz mentőhelikoptert kellett riasztani a helyszínre.

Lerepült az autó a sztrádáról

Megdöbbentő balesetet rögzített egy kamion fedélzeti kamerája az M1-esen, amelyet a Tények mutatott meg riportjában. A sztráda nyíl egyenes szakaszán haladt az autó, amely semmilyen másik járművel nem ütközött, mégis lerepült a pályatestről. 

Az 1-es főút is életet követelt

Június végén Szárligetnél történt tragikus baleset az 1-es főúton. Egy 71 éves sofőr tért át kocsijával a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A kis kocsiból szinte semmi sem maradt, a sofőrt úgy kellett kivágni a járműből, az életét már nem lehetett megmenteni. 

Brutális tarolás Tatabányán

Június közepén egy autós tekebábúnak nézte az Árkádok épületét Tatabányán. Szó szerint az egyik tartóoszlopba repült. Helyszíni fotóinkon jól látható, micsoda pusztítást végzett. A baleset egyik szemtanúja portálunknak elmondta, hogy a kocsiban ülő mindhárom személy furcsán viselkedett, mintha nem lettek volna józanok. 

Toplistás tatabányai bűnözőt keresnek

Balla Jánosnak már ülnie kéne a hűvösön kábítószer-kereskedelem miatt, azonban ő a szökést választotta. Továbbra is körözik, egyelőre nem sikerült rendőrkézre keríteni.

Ezek voltak a nyár legfelkavaróbb történései:

  • Tatai kerékpáros tragédiája
  • Sziklamászó halála a Turulnál
  • Fegyveres ámokfutó Tatabányán
  • Gyermekéletet követelő balest az M1-esen
  • Környén cserbenhagyó gázoló
  • Autó repült le a sztrádáról
  • Tragédia az 1-es főúton
  • Árkádokat taroló autó Tatabányán
  • Tatabányai bűnöző a toplistán
