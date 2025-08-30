Egy mozdulat megmenthette volna a pici lányt, Tata gyászába tízezrek szíve sajdult bele

Sajnos, ismét nem telt el sokkoló és elszomorító történések és szerencsétlenségek nélkül a nyár Komárom-Esztergom vármegyében. Halálos balesetek és kerékpáros szerencsétlenség is gyászba borította szűkebb hazánkat. Több olyan tragédia is történt, amely egész várost, közösséget rázott meg. Tatabányai ámokfutó és toplistás bűnöző is megzavarta a nyári nyugalmat. Ezek voltak az idei nyár legfelkavaróbb történései.

Számos tragédia árnyékolta be a nyarat Komárom-Esztergomban

Forrás: Facebook/Neszmélyi Polgárőr Egyesület

Kerékpáros tragédia sokkolta az egész megyét

Az idei június vége torokszorító okból örökre emlékezetes marad nem csak a tataiak számára, hanem minden olyan ember számára, aki ismerte és szerette Kocsi Imrét. Ő volt az a kerékpáros, aki egy sajnálatos balesetben életét vesztette a Tata és Tatabánya közötti Által-ér kerékpárúton.