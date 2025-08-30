1 órája
Egy mozdulat megmenthette volna a pici lányt, Tata gyászába tízezrek szíve sajdult bele
A nyár nem csak szép emlékeket hagyott Komárom-Esztergom vármegyében. Számos olyan tragédia árnyékolta be az elmúlt hónapokat, melyek mindenkit sokkoltak.
Sajnos, ismét nem telt el sokkoló és elszomorító történések és szerencsétlenségek nélkül a nyár Komárom-Esztergom vármegyében. Halálos balesetek és kerékpáros szerencsétlenség is gyászba borította szűkebb hazánkat. Több olyan tragédia is történt, amely egész várost, közösséget rázott meg. Tatabányai ámokfutó és toplistás bűnöző is megzavarta a nyári nyugalmat. Ezek voltak az idei nyár legfelkavaróbb történései.
Kerékpáros tragédia sokkolta az egész megyét
Az idei június vége torokszorító okból örökre emlékezetes marad nem csak a tataiak számára, hanem minden olyan ember számára, aki ismerte és szerette Kocsi Imrét. Ő volt az a kerékpáros, aki egy sajnálatos balesetben életét vesztette a Tata és Tatabánya közötti Által-ér kerékpárúton.
Halálos kerékpárbaleset történt a népszerű bringaúton, kiderült, ki az áldozat
Imrét a mentők megpróbálták a helyszínen újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. A baleset másik érintettje egy 44 éves tatabányai férfi volt, akit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A város szenvedélyes helytörténeti kutatója óriási elköteleződéssel és alapossággal kutatta Tata múltját. Sportolóként is rengetegen ismerték őt a vizek városában.
Gyászol Tata: szeretett helytörténész, sportoló hunyt el a kerékpáros balesetben
Sziklamászó vesztette életét a Turulnál
A Turul közelében található, közkedvet via ferrátán történt tragikus baleset július közepén. A tatabányai Kő-hegyen található kötélpálya sokak közkedvelt mászóhelye. A középkorú férfi saját biztonsági felszereléssel mászott. A mászó megcsúszott és leesett a pályáról. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni.
Tragédiával ért véget a Turulnál történt hegymászós baleset
Fegyveres ámokfutó okozott riadalmat Tatabányán
Június közepén a tatabányai KFC-hez kellett sietniük a rendőröknek, ráadásul nem is akármiért. Egy férfi járkált a gyorsétterem körül, akinek a kabátzsebében egy shotgun fegyver lapult. Az eset kapcsán a férfinél talált fegyverről egy fegyverboltost is megkérdeztünk, aki portálunknak elmondta, hogy milyen sérüléseket tud okozni ez a típusú puska.
Rémisztő jelenetek Tatabányán: shotgunnal érkezett a KFC-be egy férfi
A helyszínen szemtanúkat is kérdezünk, akik elmondták, hogy már reggel óta a helyszínen téblábolt a férfi, mikor kiderült, hogy fegyver van nála, mindenki nagyon megijedt.
„Nagyon megijedtem” - szemtanúk meséltek a tatabányai shotgunos férfiről
Gyerekek életét követelte az M1-es autópálya
Július elején valóságos horrorbaleset történt az M1-esen. A Páty térségben történt szerencsétlenségben négyen is életüket vesztették. A sokkoló tragédia talán másképp isvégződhetett volna. Mint kiderült, az autóban utazók nem voltak bekötve, így esélyt sem adtak maguknak. A szerencsétlenségről hidegrázó rendőri felvételek is napvilágot láttak.
„Lehet, hogy ennyi volt... kislány” - drámai rendőri felvételeken az M1-es tragédia
Gyereke már soha többé nem beszélhetett édesanyjával
Az idős asszony gyermeke jelentette be, hogy napok óta nem éri el telefonon édesanyját. A tűzoltók a helyszínre siettek, azonban az asszony nekik sem nyitott ajtót. Rövid időn belül bejutottak a lakásba, ahol az idős nőt holtan találták meg.
Már csak a holttestet találták a lakásban a tűzoltók: tragédia történt
Lányt hagyott cserben a gázoló
Még nyár elején történt karambol Környén, a kecskédi elágazásnál. A balestben érintett lány beszorult a kocsiba és életveszélyesen megsérült. A balesetet okozó sofőr segítségnyújtás nélkül elmenekült. A 19 éves lányhoz mentőhelikoptert kellett riasztani a helyszínre.
Cserbenhagyta a sofőr az életveszélyesen sérült lányt a környei baleset helyszínén - itt a rendőrség közleménye
Lerepült az autó a sztrádáról
Megdöbbentő balesetet rögzített egy kamion fedélzeti kamerája az M1-esen, amelyet a Tények mutatott meg riportjában. A sztráda nyíl egyenes szakaszán haladt az autó, amely semmilyen másik járművel nem ütközött, mégis lerepült a pályatestről.
Az 1-es főút is életet követelt
Június végén Szárligetnél történt tragikus baleset az 1-es főúton. Egy 71 éves sofőr tért át kocsijával a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A kis kocsiból szinte semmi sem maradt, a sofőrt úgy kellett kivágni a járműből, az életét már nem lehetett megmenteni.
Megrázó felvételek: frontálisan ütközött, életét veszítette a 71 éves sofőr az 1-es úton
Brutális tarolás Tatabányán
Június közepén egy autós tekebábúnak nézte az Árkádok épületét Tatabányán. Szó szerint az egyik tartóoszlopba repült. Helyszíni fotóinkon jól látható, micsoda pusztítást végzett. A baleset egyik szemtanúja portálunknak elmondta, hogy a kocsiban ülő mindhárom személy furcsán viselkedett, mintha nem lettek volna józanok.
Elemi erővel csapódott az árkádokba az autó - szemtanú mesélt a balesetről +helyszíni fotók
Toplistás tatabányai bűnözőt keresnek
Balla Jánosnak már ülnie kéne a hűvösön kábítószer-kereskedelem miatt, azonban ő a szökést választotta. Továbbra is körözik, egyelőre nem sikerült rendőrkézre keríteni.
