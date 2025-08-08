26 perce
Focizás közben lett rosszul, meghalt egy kisfiú a saját kertjében
A tájékoztatások szerint a kisfiú saját kertjében focizott, mielőtt összeset és elhunyt. Mentőkocsit és esetkocsit is riasztottak a tragédia helyszínére.
Szörnyű tragédia történt szombat délután egy Békés vármegyei településen. A beol.hu értesülései szerint egy kiskamasz a saját kertjében focizás közben lett rosszul, majd később elhunyt.
A tragédiáról a mentők is beszámoltak
A kisfiúhoz esetkocsit és mentőgépkocsit is riasztottak, de már nem tudtak rajta segíteni. A tragédiáról Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást a beol.hu-nak. A további részletek a hírportálon olvashatók.
Komárom-Esztergomot is több tragédia rázta meg
Újabb tragédia az utakon: elhunyt az M1-eses motorbaleset sérültje
Az M1-es autópályán július 23-án egy motoros baleset sérültje hunyt el. Nem sokkal azelőtt pedig halálos, frontális baleset történt, akkor a 13-as főúton, Komárom és Csém között, a 8. kilométernél. A helyszínről fotók is érkeztek.