Focizás közben lett rosszul, meghalt egy kisfiú a saját kertjében

Szörnyű tragédia történt szombat délután egy Békés vármegyei településen. A beol.hu értesülései szerint egy kiskamasz a saját kertjében focizás közben lett rosszul, majd később elhunyt.

Mentőkocsit és esetkocsit is riasztottak a tragédia helyszínére

Forrás: 24 Óra

A tragédiáról a mentők is beszámoltak

A kisfiúhoz esetkocsit és mentőgépkocsit is riasztottak, de már nem tudtak rajta segíteni. A tragédiáról Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást a beol.hu-nak. A további részletek a hírportálon olvashatók.

