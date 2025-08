Tömegbalesetek bénították meg a forgalmat az M7-esen és a 7-es főúton

Súlyos közlekedési balesetek bénították meg a forgalmat Fejér megyében is. Az M7-es autópályán, a martonvásári lehajtónál négy jármű ütközött, míg szinte ugyanebben az időben Baracska belterületén három autó karambolozott a 7-es főúton is – számolt be róla a feol.hu.

A helyszíneken teljes útzár lépett életbe, a baracskai balesethez a váli önkormányzati tűzoltók is kivonultak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baracskai balesetnél három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.

A martonvásári ütközés során egy férfi súlyosan, egy másik férfi és egy fiatal lány pedig könnyebben sérült meg. A legsúlyosabb állapotban lévő sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak.