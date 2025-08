Rikító nadrág buktatta le a tolvajt Tatán

Ahogy arról korábban írtunk, egy férfi egy nyitva hagyott ablakú autóból emelt el pénzt Tatán. A kamerafelvételeken tisztán kivehető volt az elkövető, akit végül nem más, mint az Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője, Hufnágel Ákos alezredes ismert fel az utcán, amikor épp hazafelé tartott. A rendőrkapitány rögtön értesítette kollégáit, így néhány napon belül elfogták a tolvajt.

Tolvajt fogott a rendőrkapitány Tatán

Forrás: police.hu

A tolvaj lebukása a tóparton

A Zsaru Magazin beszámolója szerint a 29 éves F. M. rikító narancssárga rövidnadrágban és pólóban sétált barátnőjével Tatán, amikor a rendőrkapitány kiszúrta őt az autóból. Azonnal eszébe jutott a korábban látott kamerafelvétel, amin pontosan ilyen ruházatú férfi szerepelt – sőt, még a nő hátizsákja is egyezett. Hufnágel nem tétlenkedett: bement a kapitányságra, segítséget kért, majd egy kollégájával együtt visszatértek a helyszínre. A tolvaj időközben a tóparton ült le, ahol igazoltatták – ő pedig rögtön beismerte a lopást. Mint kiderült, 60 ezer forintot vitt el a nyitott autóból, valamint egy kozmetikai táskát is, amit tízezer forintra becsült. Az elkövető ellen korábban is folytak nyomozások, most pedig újabb ügyben indulhat ellene eljárás.

Sajnos nem ritka, hogy Tatán tolvajok csapnak le. Korábban a strandolásból lett nyomozási helyszín. A tinédzserek ruháját és pénztárcáját lopták el a Fényes Fürdőből. A tolvaj cserébe viszont otthagyott egy papucsot.