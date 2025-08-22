Titokzatos eltűnés: Majd' 30 éve kísérti Tatabányát ez a rejtélyes eset

A police.hu eltűnésekkel foglalkozó adatbázisát böngészve bukkantunk rá az alábbi rejtélyre, amely a mai napig megoldatlan. A titokzatos eltűnés főszereplője, Szabó Mártonné, született Véber Mária.

Titokzatos eltűnés: hová lett Szabó Mártonné?

Forrás: police.hu

Egy hétköznapi asszony titokzatos eltűnése

Az Alsógallán 1936-ban született nő eltűnésének körülményeiről alig maradt fenn információ. A rendőrségi akták mindössze annyit rögzítenek: az akkor 61 éves asszonyt 1998. január 19-én jelentették eltűntként, és a Tatabányai Rendőrkapitányság indított körözési eljárást. Az idős nő azóta sem került elő, sem holtan, sem élve. Nincsenek szemtanúk, nincsenek nyomok, nincsenek bizonyítékok – mintha a föld nyelte volna el.

A megválaszolatlan kérdések

Hogyan tűnhetett el egy átlagos hétköznapi nő, nyilvános konfliktusok vagy ismert problémák nélkül?

Lehetett baleset, vagy inkább bűncselekmény áldozata lett?

Miért nem bukkant elő azóta sem egyetlen hiteles jel sem?

Negyedszázad múltán is kísért a rejtély

Az eltűnés óta 27 év telt el, de a titok nem oldódott meg. A környéken időről időre felröppennek szóbeszédek: egyesek szerint messzire költözött, mások szerint tragikus bűntény áldozata lett. Az igazság azonban máig homályban van.

Szabó Mártonné neve azóta is az eltűntek listáján szerepel, és története újra és újra emlékeztet: