Így gyilkolt a nő Tatabányán, akitől még a rendőrök is borzongtak

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy véres tatabányai történetet elevenítünk fel, amiben a feleség kegyetlen módon végzett férjével, mert az válni akart. Az asszony hidegvérrel, már-már horrorfilmbe illően gyilkolta meg a férfit, miután kapcsolatuk zátonyra futott. Így történt a tatabányai gyilkosság.

Tatabányai gyilkosság az ötvenes évekből – brutális bűntény, amit egy nő követett el

Forrás: MW/Archív

A tatabányai gyilkosság mindenkit sokkolt

1959-ben a tatabányai bútorbolt vezetőjének halála tartotta lázban a városban élőket. Pláne, miután kiderült, hogy a tettes nem más, mint a feleség. A férfi két évvel korábban ismerkedett meg egy másik nővel, aki miatt el is akart válni. Ezt 1959 tavaszán közölte a nejével, aki bosszút kezdett forralni. Ahogy a korabeli rendőrségi iratokból kiderült, az asszony először sósavat akart férje szemébe csepegtetni, majd azt tervezte, hogy éjjel álmában megfojtja. Terveit másokkal is megosztotta, akik próbálták őt csillapítani, lebeszélni. Aztán amikor április végén a férfi közölte, hogy osztozkodjanak, mert ő költözik, a nő nem türtőztette magát tovább.

Ugyan a közös vagyonról megegyeztek, és a férfi a fürdőbe ment mosakodni, a nő utánament, pörölni kezdett vele, majd felkapta a borotvakést és hasba szúrta a férfit, majd felmetszette a hasát. Az hiába kérte, hogy hívjon segítséget, inkább kiment a konyhába és várt.

Időnként be-benézett a fürdőszobába, hogy vajon meghalt-e már a férje. Körülbelül másfél-két óra elteltévél aztán azzal a borotvával, amivel előzőleg felmetszette a hasát, felvágta férje bal karján az ütőeret.

Az asszony ezután megpróbálta öngyilkosságnak beállítani férje halálát, de aztán feladta magát a rendőrségen és részlegesen beismerő vallomást tett. Aztán bizonyítékok hatására végül is kénytelen volt teljes egészében bevallani szörnyű tettét. Ahogy a Dolgozók Lapja anno írta, a brutális tett miatt feltételezték, hogy a gyilkos feleség nem teljesen beszámítható, ezért egyhónapos elmemegfigyelésre küldték az asszonyt, de a szakvélemény kimondta: teljesen épelméjű.