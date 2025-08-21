augusztus 21., csütörtök

Lopás

1 órája

Képtelen volt jó útra térni: babakocsival kezdte, betöréssel folytatta a tatabányai tolvaj

A Tatabányai Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén januárban előbb egy társasházból lopott el egy babakocsit, majd néhány órával később egy vértesszőlősi hétvégi házat tört fel. A tatabányai betörés többszörösen visszaeső elkövetőjét a rendőrök rövid üldözés után fogták el.

Kemma.hu

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk a tatabányai betörés részleteit. Mint elmondta, egy januári délelőttön a férfi egy tatabányai társasház lépcsőházába úgy jutott be, hogy becsöngetett az egyik lakóhoz, aki a kaputelefonon keresztül beengedte. Odabent meglátott egy babakocsit, benne takaróval, és egyszerűen kitolta az utcára. A babakocsi értékét közel 65 ezer forintban állapították meg.

A tatabányai betörés egyik helyszíne
A tatabányai betörés egyik helyszíne
Forrás: police.hu

Rendőrségi hajszával ért véget a tatabányai betörés

Nem sokkal később a férfi már Vértesszőlősön bukkant fel, ahol betörte egy lakatlan hétvégi ház ablakát, majd mintegy 775 ezer forint értékű szerszámgépet és háztartási tárgyat pakolt össze málhazsákokba. A tulajdonos azonban észrevette a betörést, és értesítette a rendőrséget.

A járőrök a közeli fás-bokros területen hamar rábukkantak az elkövetőre, aki éppen a zsákokat cipelte. A rendőrök felszólították, hogy álljon meg, de a férfi eldobta a zsákokat, és menekülni kezdett. Az üldözésnek azonban hamar vége lett: alig hetven méter után elfogták. A korábban eltulajdonított babakocsit is megtalálták a hétvégi ház udvarán.

A férfi nem először került a hatóságok látókörébe. 2016-ban rablás és más bűncselekmények miatt hat év fegyházbüntetésre ítélték, amelyből 2022-ben szabadult. Alig egy évvel később, 2023-ban újabb lopások miatt kapott közel három év fegyházat, amelyből 2024 decemberében engedték ki. Szabadulása után néhány héttel máris újabb bűncselekményeket követett el.

Az ügyészség most azt indítványozza, hogy a bíróság fegyházbüntetésre ítélje a férfit, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és állapítsa meg, hogy feltételes szabadságra ne bocsáthassák.

 

