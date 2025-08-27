1 órája
„Levágom a fejeteket!” – szamurájkarddal hadonászott a feldühödött férfi
Egy falusi vita majdnem tragédiába torkollt Esztergom közelében. A feldühödött férfi szamurájkarddal támadt ellenfelére, aki végül lapáttal próbált védekezni.
Szamurájkarddal rontott neki ismerőseinek egy ittas férfi Esztergom közelében – emiatt emelt vádat ellene az Esztergomi Járási Ügyészség. A vádhatóság végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést és a fegyver elkobzását indítványozza.
A vádirat szerint a konfliktus 2024. augusztus 27-én este, egy Esztergomhoz közeli településen robbant ki. Egy társaság öt tagja beszélgetett az utcán, amikor a közelben lakó, ittas férfi odament hozzájuk. Szóváltás kezdődött, mert a férfi kábítószeresnek nevezte a társaságot, majd a sértett visszaszólt, sőt az elkövető feleségét is sértő szavakkal illette.
Egy ártatlan beszélgetésből indult minden
A veszekedés elfajult, a férfi fenyegetőzött, hogy karddal jön vissza. Nem maradt üres szó. Pár perc múlva már egy 68 centis szamurájkarddal tért vissza, a feje fölé emelve rontott be egy udvarra, ahol két férfi állt. Dühösen hadonászott és kiabált, hogy elkapja, megveri a sértettet.
Lapát kontra szamurájkard
Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt, a megtámadott férfi felkapott egy lapátot, és rácsapott a támadó kezére. A kard el is hajlott, de ezzel nem ért véget a balhé. Az elkövető kirántotta a lapátot, elcsúszott és a földre esett – a fegyver azonban még mindig a kezében volt. A társaság végül lefegyverezte: kirúgták a kardot a kezéből.
Vér és sebek – három hónapig gyógyult
A támadás közben a sértett több vágást kapott a karján és az oldalán. A sérülések három hónap alatt gyógyultak meg.
Mi vár most a támadóra?
Az ügyészség vádat emelt. A férfira felfüggesztett börtön várhat, a szamurájkardot pedig elkobozzák.