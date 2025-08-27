„Levágom a fejeteket!” – szamurájkarddal hadonászott a feldühödött férfi

Szamurájkarddal rontott neki ismerőseinek egy ittas férfi Esztergom közelében – emiatt emelt vádat ellene az Esztergomi Járási Ügyészség. A vádhatóság végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést és a fegyver elkobzását indítványozza.

Szamurájkarddal tért vissza a feldühödött férfi, a vita dulakodássá fajult

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a konfliktus 2024. augusztus 27-én este, egy Esztergomhoz közeli településen robbant ki. Egy társaság öt tagja beszélgetett az utcán, amikor a közelben lakó, ittas férfi odament hozzájuk. Szóváltás kezdődött, mert a férfi kábítószeresnek nevezte a társaságot, majd a sértett visszaszólt, sőt az elkövető feleségét is sértő szavakkal illette.

Egy ártatlan beszélgetésből indult minden

A veszekedés elfajult, a férfi fenyegetőzött, hogy karddal jön vissza. Nem maradt üres szó. Pár perc múlva már egy 68 centis szamurájkarddal tért vissza, a feje fölé emelve rontott be egy udvarra, ahol két férfi állt. Dühösen hadonászott és kiabált, hogy elkapja, megveri a sértettet.