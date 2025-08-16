augusztus 16., szombat

Lángokban áll Budapest, hatalmas erőkkel oltották a tüzet

A tűzoltók a Szuglói körvasútsornál oltották a lángokat. Mondjuk a szabadtéri tűz részleteit.

Kemma.hu

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint szabadtéri tűz keletkezett Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében. A száraz aljnövényzet gyulladt ki. 

tűzgyújtási tilalom, szabadtéri tűz
Szabadtéri tűz okozott nagy riadalmat
Forrás: Shutterstock

Hatalmas szabadtéri tűz volt Zugló és Rákospalota határán

A közlemény szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, amelyek gyorsan terjedtek. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik pár óra alatt megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Mintegy öt hektárt érintett a tűz. 

A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűzoltást egy ideig a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Nálunk is fordult elő már hasonló tűz. Mint arról korábban beszámoltunk, Csolnokon, a 12-es aknánál égett az avar, és fás részt veszélyeztet.

 

