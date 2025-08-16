1 órája
Lángokban áll Budapest, hatalmas erőkkel oltották a tüzet
A tűzoltók a Szuglói körvasútsornál oltották a lángokat. Mondjuk a szabadtéri tűz részleteit.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint szabadtéri tűz keletkezett Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében. A száraz aljnövényzet gyulladt ki.
Hatalmas szabadtéri tűz volt Zugló és Rákospalota határán
A közlemény szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, amelyek gyorsan terjedtek. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik pár óra alatt megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Mintegy öt hektárt érintett a tűz.
Ma már ne akarj grillezni a kertben: tűzgyújtási tilalom
A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűzoltást egy ideig a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
Nálunk is fordult elő már hasonló tűz. Mint arról korábban beszámoltunk, Csolnokon, a 12-es aknánál égett az avar, és fás részt veszélyeztet.