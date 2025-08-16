Lángokban áll Budapest, hatalmas erőkkel oltották a tüzet

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint szabadtéri tűz keletkezett Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében. A száraz aljnövényzet gyulladt ki.

Szabadtéri tűz okozott nagy riadalmat

Forrás: Shutterstock

Hatalmas szabadtéri tűz volt Zugló és Rákospalota határán

A közlemény szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, amelyek gyorsan terjedtek. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik pár óra alatt megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Mintegy öt hektárt érintett a tűz.