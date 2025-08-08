augusztus 8., péntek

Karambol

2 órája

Súlyos balesetet szenvedtek a Hungaroringre tartva

Most vasárnap volt a 40. Magyar Nagydíj, Lando Norris győzelmétől Zacher Gábor táncáig mindent végig követtünk. De 25 évvel ezzelőt súlyos baleset árnyékolta be a Hungaroringet.

Czita Dóra

Most vasárnap volt 40. Formula-1-es Magyar Nagydíj a Hungaroringen. A hatalmas hétvégét Lando Norris győzelme koronázta meg. Az ő győzelmével megszerezték a McLaren 200. futamgyőzelmét. De nem csak ez tartotta lázban a rajongókat, Zacher Gábor óriási partit nyomott a Forma 1-en. De 25 évvel ezelőtt súlyos baleset árnyékolta be a Magyar Nagydíjat. A karambolról a 24 óra napilap is beszámolt.

Súlyos baleset: Hungaroring helyett a Szent Borbála Kórház

A súlyos baleset 2000 agusztus 10-én történt, a megyeszékhely határában, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Egy olasz rendszámú Alfa Romeo személygépkocsi átszakította a szalagkorlátot, és tíz métert zuhant a meredek partoldalon. A két sérült középkorú férfit hordágyra helyezve a tűzoltók szállították fel a pályán várakozó mentőautóhoz. A meredek partoldalon fölfelé legalább ötvenméteres szakaszon kellett szállítaniuk a sebesülteket. Az egyikük agyrázkódást, gerincsérülést szenvedett, másikuknak a mellkasa sérült meg komolyabban. 

Mint kiderült, a Hungaroringre igyekeztek volna, ám útjuk egyelőre a Szent Borbála Kórházban fejeződött be. A szemtanúk elmondása alapján gépkocsijuk is alaposan összetörött.

Az M1-es balesetek manapság már minden naposak. Július végén még kisgyerekhez is érkeztek a mentők. 

 

