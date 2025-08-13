augusztus 13., szerda

Sokkoló tragédia: elszabadult teherautó gázolt halálra egy embert a benzinkúton

Címkék#halál#autósok#katasztrófavédelem#tragédia#kisteherautó#baleset

Szerdán kora reggel drámai események játszódtak le a Fejér vármegyei Előszálláson. Egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott.

Sokkoló baleset rázta meg szerda hajnalban a Fejér vármegyei Előszállást. A helyszíni információk szerint egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert – számolt be róla a feol.hu.

Mint azt megírták, bár a részleteket hivatalosan még nem erősítették meg, úgy tudni, a balesetnek halálos áldozata van. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztást követően a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre. A sérültet a jármű alól szabadították ki, ám az életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

