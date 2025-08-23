Nagyon benézte a táblát a sofőr, aki miatt ketten megsérültek

Mint korábban megírtuk, Tatabányán, az Álmos vezér úti kereszteződésben baleset történt, amelyben sérült is volt A rendőrség most újabb részleteket árult el. Kiderült: nem is egy ember sérült meg.

A tatabányai karambolban a sofőr nagy hibát vétett. A hiba miatt ketten sérültek meg a balesetben.

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A balesetben többen is sérültek

Az Álmos vezér úton a Győri út irányába érkező autós a kereszteződéshez érve az elsőbbségadás kötelező tábla ellenére továbbment, nem lassított. Így nem vette észre a keresztutcából érkező autóst. A két gépkocsi összeütközött.