Ügyészség

49 perce

Újabb fejlemények a sárisápi erőszakoló ügyében, aki egy kislányt bántalmazott

Címkék#rendőrség#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#erőszak#szexuális bántalmazás#bűncselekmény

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség ismét indítványozta annak a férfinak a letartóztatásának meghosszabbítását, aki februárban Sárisápon egy tíz év alatti kislányt erőszakolt meg. Az ügyészség szerint a sárisápi erőszaktevő szökését, elrejtőzését, valamint a bűnismétlést csak a fogva tartás akadályozhatja meg.

Kemma.hu

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetett előéletű férfit a Tatabányai Járásbíróság először február 28-án helyezte letartóztatásba, amelynek határidejét legutóbb augusztus 28-ig hosszabbították meg. Most az ügyészség újabb három hónapos hosszabbítást kezdeményezett, így a férfi november 28-ig maradhat rács mögött. A bíróság augusztus 25-én tart ülést a sárisápi erőszaktevő ügyében, ahol meghallgatják az elkövetőt, majd döntenek a kérdésben.

sárisápi erőszaktevő
Gyomorforgató, amit a sárisápi erőszaktevő elkövetett
Forrás: Kemma.hu

A sárisápi erőszaktevő februárban csapott le

Mint arról mi is beszámoltunk, a férfi február 26-án reggel találkozott a kislánnyal Sárisáp temetője közelében. A gyermeket egy elhagyatott területre vitte, ahol erőszakot alkalmazva szexuálisan bántalmazta. A férfi ellen azonnal hajtóvadászat indult, amely során még aznap sikerült elfogni az elkövetőt. A keresésről egyébként Szabó Imre, a sárisápi önkéntes tűzoltóegyesület vezetője mesélt a Kemma.hu-nak, amelyről fotókat is kaptunk.

A nemi erőszakkal gyanúsított sárisápi férfi letartoztatását a rendőrség február 27-én kérte, másnap pedig már a bíróság elé is állhatott a rém. A zárt ülés után a bíróság elrendelte a férfi előzetes letartoztatását. A döntést a vádlott és ügyvédje is elfogadta, így az véglegessé vált.

Az elkövető visszaesőnek számít: korábban már ült börtönben szándékos bűncselekmény miatt, ahonnan 2025. február 16-án feltételesen szabadult. Szabadsága azonban alig egy napig tartott problémamentesen: február 17-én már lopás miatt is gyanúsítottként hallgatták ki, miután betörte a sárisápi művelődési ház ablakát és egy üveg bort vitt el onnan.

A súlyos bűncselekmény és a férfi előélete miatt az ügyészség álláspontja szerint csak a letartóztatás garantálhatja a közbiztonságot.

