48 perce
Újabb fejlemények a sárisápi erőszakoló ügyében, aki egy kislányt bántalmazott
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség ismét indítványozta annak a férfinak a letartóztatásának meghosszabbítását, aki februárban Sárisápon egy tíz év alatti kislányt erőszakolt meg. Az ügyészség szerint a sárisápi erőszaktevő szökését, elrejtőzését, valamint a bűnismétlést csak a fogva tartás akadályozhatja meg.
Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetett előéletű férfit a Tatabányai Járásbíróság először február 28-án helyezte letartóztatásba, amelynek határidejét legutóbb augusztus 28-ig hosszabbították meg. Most az ügyészség újabb három hónapos hosszabbítást kezdeményezett, így a férfi november 28-ig maradhat rács mögött. A bíróság augusztus 25-én tart ülést a sárisápi erőszaktevő ügyében, ahol meghallgatják az elkövetőt, majd döntenek a kérdésben.
A sárisápi erőszaktevő februárban csapott le
Mint arról mi is beszámoltunk, a férfi február 26-án reggel találkozott a kislánnyal Sárisáp temetője közelében. A gyermeket egy elhagyatott területre vitte, ahol erőszakot alkalmazva szexuálisan bántalmazta. A férfi ellen azonnal hajtóvadászat indult, amely során még aznap sikerült elfogni az elkövetőt. A keresésről egyébként Szabó Imre, a sárisápi önkéntes tűzoltóegyesület vezetője mesélt a Kemma.hu-nak, amelyről fotókat is kaptunk.
Hajtóvadászat Sárisápon: mesélt a szexuális ragadozót üldöző csapatok egyik vezetője
A nemi erőszakkal gyanúsított sárisápi férfi letartoztatását a rendőrség február 27-én kérte, másnap pedig már a bíróság elé is állhatott a rém. A zárt ülés után a bíróság elrendelte a férfi előzetes letartoztatását. A döntést a vádlott és ügyvédje is elfogadta, így az véglegessé vált.
Megtörte a csendet a sárisápi erőszaktevő, döntött a bíróság
Az elkövető visszaesőnek számít: korábban már ült börtönben szándékos bűncselekmény miatt, ahonnan 2025. február 16-án feltételesen szabadult. Szabadsága azonban alig egy napig tartott problémamentesen: február 17-én már lopás miatt is gyanúsítottként hallgatták ki, miután betörte a sárisápi művelődési ház ablakát és egy üveg bort vitt el onnan.
A súlyos bűncselekmény és a férfi előélete miatt az ügyészség álláspontja szerint csak a letartóztatás garantálhatja a közbiztonságot.