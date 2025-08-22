Újabb fejlemények a sárisápi erőszakoló ügyében, aki egy kislányt bántalmazott

A sárisápi erőszaktevő februárban csapott le

Mint arról mi is beszámoltunk, a férfi február 26-án reggel találkozott a kislánnyal Sárisáp temetője közelében. A gyermeket egy elhagyatott területre vitte, ahol erőszakot alkalmazva szexuálisan bántalmazta. A férfi ellen azonnal hajtóvadászat indult, amely során még aznap sikerült elfogni az elkövetőt. A keresésről egyébként Szabó Imre, a sárisápi önkéntes tűzoltóegyesület vezetője mesélt a Kemma.hu-nak, amelyről fotókat is kaptunk.