Megszólalt a bíróság: új döntés a sárisápi erőszaktevő ügyében

Sokakat megrázott, amikor idén februárban egy tíz év alatti kislány lett a sárisápi erőszaktevő áldozata. A férfi azóta előzetes letartóztatásban van, és most újabb fejlemény érkezett.

A sárisápi erőszaktevő ügyében a Tatabányai Járásbíróság ismét meghosszabbította a letartóztatást

Forrás: Facebook/OPSZ

Három hónappal hosszabbították meg a letartóztatást

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság meghosszabbította az elkövető fogva tartását. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság augusztus 25-én tárgyalta az ügyet. Az tettest is meghallgatták, majd döntés született: a férfi november 28-ig marad rács mögött. A határozat jogerős, azt minden érintett – az ügyészség, a vádlott és védője – tudomásul vette. Mint korábban megírtuk, az ügyészség szerint a férfi szökését és a bűnismétlés veszélyét csak a folyamatos fogva tartás zárhatja ki.